Адвокат Родольво Баке заявил, что Марадона, который скончался в среду, 25 ноября, за неделю до этого упал и ударился головой, однако никаких исследований ему проведено не было.



Об этом сообщает испанская спортивная газета "Mundo Deportivo".



"Марадона упал в среду за неделю до своей смерти. Он упал и ударился головой, но его даже не доставили в больницу для того, чтобы сделать МРТ или КТ", - отмечает адвокат.



По его словам, Марадона тогда ничего не мог решать. "После падения он три дня оставался один в своей комнате. Он находился без присмотра и без посторонней помощи", - добавил он.



Ранее "Страна" сообщала, что врачу Марадоны предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Диего. Врач же со слезами заверил, что не совершал медицинской ошибки , не чувствует себя виноватым и сделал максимально, что можно было сделать в случае с болезнью Марадоны.



Также напомним, что журналисты узнали, что в завещании Марадона просил сделать со своим телом после смерти.



