Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Представляя Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак отметил, что сегодня в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать.

"Задача Арестовича - дать исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - отметил руководитель Офиса президента.

Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны в ОП также назвали согласование позиций профильных ведомств и наработку "единого голоса".

Ермак выразил надежду, что Арестович наладит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.

Напомним, называющий себя военным экспертом Арестович стал спикером в ТКГ в конце октября.

Интересно, что новоназначенный борец с дезинформацией в 2017 году признался, что с начала войны на Донбассе методично лгал в своем блоге об АТО, выступая в качестве военного эксперта.

Вскоре после этого он дал большое интервью нашему изданию.