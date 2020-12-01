В Сумах, где произошло масштабное ДТП, патрульная полиция задержала мужчину, который удерживал женщину, вопреки ее воле.



Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook.



Так, о похищении женщины сотрудникам правоохранительных органов сообщили соседи. По их словам, мужчина в воскресенье утром насильно посадил босую девушку без верхней одежды в свою машину и быстро уехал.

Отмечается, что именно соседи успел запомнить цвет машины и ее номера.



Правоохранители быстро установили марку машины неизвестного, а затем в одном из автокооперативов города нашли и машину, и его самого. "Инспекторы Денис Антощенко и Александр Панченко обнаружили нужное транспортное средство на территории гаражного кооператива, который находится на улице Героев Крут", - отметили в пресс-центре.



Водителя патрульные сразу же остановили. В салоне сидела женщина, которая рассказала полицейским, что мужчина силой посадил ее в автомобиль и привез сюда.



У водителя были признаки алкогольного опьянения и он категорически отказался проходить осмотр. По данным полиции, это не первый случай, когда водитель ездил пьяным, его лишили водительских прав 10 лет назад.



Следователи квалифицировали действия молодого человека как незаконное лишение свободы и открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и ч.4 ст. 126 "Управление транспортным средством особой, лишенного водительских прав".



В настоящее время следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".



Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека, который занимался продажей автомобилей, и вымогали у него деньги.



Также напомним, что под Киевом преступники хотели похитить дочь светской львицы Алены Лоран ради выкупа в $200 тысяч. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников.