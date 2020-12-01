В Европейском Союзе считают, что реформа корпоративного управления в оборонной промышленности Украины не продвинулась. Об этом сказано в ежегодном отчете ЕС о реализации соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Документ был опубликован на сайте Еврокомиссии в преддверии заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 8 декабря.

В отчете содержится прозрачный намек, что торможение реформы связано с увольнением Айвараса Абромавичуса.

"Новый глава госконцерна "Укроборонпром" (то есть Абромавичус – Ред.) предпринял ряд важных шагов в этом направлении по реорганизации отрасли в соответствии с принципами ОЭСР. Однако в октябре он был уволен со своей должности", – сказано в документе.

Его авторы указывают, что параллельно с этим в июле было создано новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром) под руководством нового вице-премьера Олега Уруского, который возьмет на себя управление всеми государственными предприятиями оборонной промышленности.

В целом в ЕС считают, что недавние события в области реформы государственных предприятий подорвали ее шансы на успех, несмотря на публикацию Министерством экономики в конце 2019 года плана по приведению практики корпоративного управления в 10 крупнейших государственных предприятиях в соответствие с принципами ОЭСР. В документе ЕС говорится, что несколько членов набсоветов и директоров были уволены или были вынуждены уйти в отставку, за этим последовали запреты на участие иностранцев в качестве независимых директоров из-за обязательств по электронному декларированию, а также ограничение зарплат на время коронавирсусного карантина, снятое лишь в октябре.

"Макрофинансовая помощь ЕС и программы МВФ требуют прогресса в нескольких областях корпоративного управления госпредприятий", – отмечается в отчете.

Его авторы напомнили, что Украина подала заявку на присоединение к руководящим принципам корпоративного управления государственных предприятий ОЭСР. ОЭСР приступила к оценке перспектив этого проекта, а ее результаты ожидаются через год-полтора.

"Пандемия неизбежно замедлила ход реформ из-за отвлечения ресурсов и политического внимания, в то время как резкие перестановки в правительстве и изменения в персонале и руководстве государственных органов добавили дополнительную неопределенность в этот период", – констатировали в ЕС.

Как писала "Страна", после увольнения с должности гендиректора "Укроборонпрома" Абромавичуса на его место был назначен исполняющим обязанности гендиректора госконцерна Игорь Фоменко.

Мы также подводили итоги октябрьского саммита Украина-ЕС.