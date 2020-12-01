Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила властям Венгрии и Польши обратиться в суд ЕС, если, по их мнению, бюджет на предстоящие семь лет был распределен незаконно. Также глава еврокомиссии обвинила Варшаву и Будапешт в блокировке принятия антикризисного бюджета Евросоюза.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Фон дер Ляйен во время видеоконференции во вторник, 1 декабря.

"Два государства-члена выразили сомнения (названия стран глава еврокомиссии не упоминала - Ред)...В июле все 27 глав государств и правительств согласовали новый механизм обусловленности (распределения средств - Ред). Фактически, он устраняет нарушения принципа верховенства права, которые угрожают европейскому бюджету, и только это", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того она уточнила, что механизм обусловленности совершенно необходим, а если у кого-то есть в этом сомнения, то нужно обратиться в суд Европейского Союза, который расположен в Люксембурге.

"Это место, где мы обычно обсуждаем разногласия относительно юридических текстов. И не за счет миллионов европейцев, которые отчаянно ждут нашей помощи, потому что мы находимся в глубоком кризисе", - отметила глава Еврокомиссии.

Напомним, 16 ноября Венгрия и Польша заблокировали принятие бюджета и фонда восстановления после пандемии на 2021-2027 годы, причиной стало то, что он включал пункт о наказаниях за определенные нарушения верховенства права. Позже премьер-министры стран объяснили причины блокировки тем, что приняли такое решение для блага Евросоюза.

Также "Страна" разбиралась, к чему может привести конфликт ЕС с Варшавой и Будапештом и как это может отразиться на Украине. Из-за конфликта Польши и Венгрии с ЕС оказался заблокирован двухтриллионный бюджет ЕС на семь лет и фонд восстановления после пандемии.