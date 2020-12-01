Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы запросила у Минска информацию о возможной аварии на первой белорусской атомной электростанции, официально открытой 7 ноября. В прибалтийской стране подозревают, что поломка произошла в запасной системе охлаждения первого блока БелАЭС.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад".

Об инциденте первым сообщил портал ecohome-ngo.ny.

"При окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие. Из-за неоткрытого клапана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора", - написал портал и опубликовал заявление Белорусской антиядерной кампании.

В заявлении допускается, что скорее всего произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку такая замена равнозначна признанию аварии - его вместо этого пытаются починить.

"Таким образом, мы имеем "горячий" реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения", - говорится в заявлении.

В связи с этим ГИБАЭ Литвы обратилась в министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с тем, чтобы получить детальную информацию о неполадках в резервной системе охлаждения реактора первого блока, состоянии этой системы и влиянии возможных неполадок на обеспечение безопасности блока при проведении работ по его запуску.

В министерстве энергетики Беларуси сообщили, что не располагают официальной информацией об инциденте, однако знают об обращении ГИБАЭ.

При этом по информации БелАЭС сейчас реактор находится в горячем состоянии и происходят работы по его опытно-промышленной эксплуатации, связанные с повышением мощности.

Как писала "Страна", через несколько дней после открытия на БелАЭС обнаружились проблемы с оборудованием.

Между тем прибалтийские страны бывшего СССР недовольны постройкой АЭС. Например, Латвия грозила прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью из-за запуска станции.