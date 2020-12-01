По состоянию на вторник, 2 декабря, цены на нефть эталонных марок, в связи с переносом заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря, увеличивают потери. Перенос заседания объяснили необходимостью дополнительных консультаций.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 КСК во вторник составляет $47,41 за баррель, что на $0,47 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $44,67 за баррель, что на $0,67 (1,48%) ниже уровня предыдущих торгов.

Уточняется, что ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к росту.

Кроме того, министры стран, которые входят в ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти) пришли к общему решению о необходимости продлить текущие ограничения по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник, 1 декабря. Но неожиданно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Часть стран считает, что спрос на нефть слишком слаб для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, однако как другие хотят наоборот, увеличить производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от коронавируса

По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, которого цитирует MarketWatch, отсутствие соглашения к концу недели окажет понижательное давление на нефтяные цены.

Согласно оценке аналитиков JBC Energy, продление текущего уровня сокращения добычи позволило бы избежать попадания на рынок 150 млн баррелей нефти в 2021 году, если степень несоблюдения сделки будет невысокой.

"Хотя мы считаем, что продление на три месяца является наиболее вероятным исходом, наиболее предусмотрительным вариантом действий был бы компромисс повышения добычи на определенный объем каждый месяц, чтобы цены не дали слишком много возможностей (нарастить добычу - Ред) игрокам, не входящим в ОПЕК+, прежде чем мы будет уверены, что рынок действительно сможет переварить (этот объем нефти - Ред) в следующем году", - считают эксперты.

Ранее мы "Страна" писала, что по итогам ноября мировая цена на нефть выросла почти на треть.

Также сообщалось, что экоинспекция обвинила Администрацию морских портов Украины в попытке скрыть разлив нефти в Черном море.