В среду, 2 декабря, в северной и центральной части Украины синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. В западных регионах будет наоборот преобладать солнечная погода. Ветер будет умеренным.



Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.



Согласно ее прогнозу, в Украине ближайшей ночью будет примерно 0...-4 градуса и только в ее западной части ожидается -4...-11 градусов. Днем погода будет варьироваться от -2 до +2, на далеком юге до +2...+5 градусов.



В столице Украины 2 декабря будет облачно, периодически небольшой снег или мокрый снег. Ночью -1...-4 градуса, днем около нуля. Сильного ветра не будет.



Практически во всех областях страны синоптик прогнозируют гололед и советует быть осторожнее.



"Небольшое потепление ожидается во второй половине недели, что будет с осадками и ветром - в дальнейших прогнозах", - добавила Наталья Диденко.







Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве предупредили о грядущей непогода. Техника "Киевавтодора" дежурит на исходных позициях, чтоб в случае снегопада сразу начать очищать дороги и улицы.



Также напомним, какой в Украине будет погода в декабре. В стране месяц будет со снегом, морозом и оттепелью перед Новым годом.