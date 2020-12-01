Китайский зонд мягко сел на видимой стороне Луны и готовится собирать лунный грунт
Посадочный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" совершил успешное мягкое прилунение. Впервые за 44 года в истории освоения Луны он должен забрать со спутника Земли образцы грунта.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA).
Посадка прошла в 17:15 (по киевскому времени) в районе пика Рюмкера в Океане Бурь, что в западной части видимой стороны Луны.
После посадки на Луну модуль должен собрать около двух килограммов геологической породы и доставить их на Землю. На сбор грунта по плану должно уйти 48 часов.
Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке со взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу с грунтом.
Зонд "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября.
В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю, и первой, реализовавшей такой проект с 1976 года.
Между тем НАСА вынашивает планы отправки человека на Луну и постройки там атомной электростанции.
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