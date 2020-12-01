Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал резолюцию Сената Франции и призвал тех, кто хочет создания "второго армянского государства", отдать для этого французский Марсель, а не принимать решения по поводу земель Азербайджана.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение Алиева к нации во вторник, 1 декабря.

Так, Алиев обвинил Францию в том, что она не способствовала решению конфликта, будучи сопредседателем Минской группы и подчеркнул, что никто не может вмешиваться в дела Азербайджана.

"Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", - сказал президент Азербайджана в своем обращении.

Кроме того он подчеркнул, что если кто-то хочет создать второе армянское государство, то пусть выделят для этого свои территории, а не пытаются распоряжаться "историческими, законными азербайджанскими землями".

Напомним, 25 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство страны признать Нагорный Карабах и осудил "агрессию Азербайджана". Сенаторы призвали к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября.

Также сообщалось, что парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест Франции по поводу данной резолюции.