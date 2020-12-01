Сегодня, 2 декабря, число пострадавших в результате наезда внедорожника Range Rover на людей в пешеходной зоне немецкого города Трира возросло до четырех человек.



Об этом сообщает немецкое издание "Focus".

Так, в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир погибли уже четыре человека, пострадали 15, из них в тяжелом состоянии 4 человека, у 24-х психологическая травма, сообщила полиция.

Отметим, что 51-летний гражданин Германии несся по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч. По словам трирского бургомистра Вольфрама Лейбе, водитель направил машину на пешеходов "в приступе ярости".

Террористический след в деле о наезде на людей в немецком Трире не установлен, подозреваемый может страдать психическим расстройством, заявил прокурор, добавив, что водитель также был пьян



Ранее "Страна" сообщала, что в июле, в Берлине Mercedes, съехал с дороги и влетел в толпу с людьми. Так, по данным пожарных, пострадали семь человек. Трое из них находится в тяжелом состоянии.



Также напомним, что в Германии трое человек получили травмы и один погиб после того, как автомобиль врезался в пешеходную зону в городке Кемпен. Полиция не подтверждает теракт, однако и не исключает.