Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг намерена создать специальный фонд по защите климата.

Несмотря на название, главная цель фонда - обход санкций США против российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным газеты, фонд по защите климата будет должен классифицировать газопровод "Северный поток – 2" как "один из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании".

Новая организация будет способствовать скорейшему успешному завершению проекта. Для этого фонд создаст специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут служить исключительно завершению прокладки трубопровода.

Таким образом, делает вывод Bild, компании ФРГ, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с Россией посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом.

В итоге получится, что с технической точки зрения ни одна заинтересованная компания не будет прямо работать с "Северным потоком – 2" и на нее не распространятся санкции США.

Ранее "Страна" приводила мнение экспертов о том, как Россия сможет обойти американские санкции.

Мы также сообщали, что приостановленное из-за санкций строительство "Северного потока-2" возобновится уже в этом месяце.