В Германии хотят создать климатический фонд для обхода санкций США против "Северного потока – 2"
Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг намерена создать специальный фонд по защите климата.
Несмотря на название, главная цель фонда - обход санкций США против российского газопровода "Северный поток - 2".
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным газеты, фонд по защите климата будет должен классифицировать газопровод "Северный поток – 2" как "один из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании".
Новая организация будет способствовать скорейшему успешному завершению проекта. Для этого фонд создаст специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут служить исключительно завершению прокладки трубопровода.
Таким образом, делает вывод Bild, компании ФРГ, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с Россией посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом.
В итоге получится, что с технической точки зрения ни одна заинтересованная компания не будет прямо работать с "Северным потоком – 2" и на нее не распространятся санкции США.
Ранее "Страна" приводила мнение экспертов о том, как Россия сможет обойти американские санкции.
Мы также сообщали, что приостановленное из-за санкций строительство "Северного потока-2" возобновится уже в этом месяце.