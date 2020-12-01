В среду в Украине ждут снег, дождь и мороз до -11. Карта прогноза погоды
В среду, 2 декабря, в Украине ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. В южных регионах ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На севере и западных страны на дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер северный, 4-10м/с.
В северных и центральных регионах ближайшей ночью температура воздуха опустится до -4...-1 градуса. Днем ожидается от -3 до +1.
На западе страны температура воздуха ночью составит -4-6 градусов, а на Закарпатье, Ивано-Франковской и Черновицкой области - ночные морозы до -8-11 градусов. Днем температура будет в диапазоне от -3 до +3 градусов.
В восточных областях ночью ожидается -1-4 градуса. В дневные часы от -1 до +1.
Теплее всего будет на юге Украины, где ночью прогнозируют +1-3 градусов, днем воздух прогреется до +4-5.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий и гололедице на дорогах.
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