В Омской области (Россия) у свиней на одном из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) выявили вспышку африканской чумы. Также выяснилось, что хозяин животных кормил их отходами из больницы, где лечат зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Россельхознадзора Ольгу Матыку.

Как пишет агентство, вирус африканской чумы в хозяйстве на территории деревни Березянка был лабораторно подтвержден 27 ноября. После этого в трех населенных пунктах - деревнях Березянка, Давыдовка и Зеленовка - было уничтожено все поголовье свиней, 374 животных. На территории всего Омского района ввели карантин.

По словам Матыки, хозяин подсобного хозяйства, где нашли чуму, содержал животных в безобразных условиях и кормил их не комбикормом, а пищевыми отходами, в том числе, из омской горбольницы N1 им. Кабанова, где проходят лечение зараженные коронавирусом.

"На вопрос, почему вы не кормите свиней комбикормом, зерном или зерноотходами, он сказал, что "это вообще не выгодно", а выгодно собирать помои из детских садиков, ковидной больницы имени Кабанова, собирать на помойках отходы овощей, фруктов, которые выкидывают киоски, не успевающие продать продукцию. Вот это все у него было свалено в кучу, и этим он кормил свиней", - сказала специалист.

Представитель регионального Россельхознадзора добавила, что при этом животные выращивались на продажу. Их продавали на убойный пункт, после чего свинина поступала в торговые точки Омска, Полтавского и Исилькульского районов, а также в Тюменскую область. Как заверила Матыка, все это мясо своевременно задержали.

Она отметила, что за нарушение правил содержания животных хозяин личного подсобного хозяйства будет привлечен к административной ответственности. Его могут оштрафовать на сумму от 3 до 10 тысяч рублей (1 100-3 800 грн).

Специалисты Россельхознадзора направили письмо в региональный Минздрав, чтобы выяснить, как пищевые отходы из больницы попадали фермеру два раза в неделю.

Между тем, откуда и каким образом вирус африканской чумы свиней был занесен в подсобное хозяйство жителя Березянки, пока не установлено. Специалист предположила, что чума могла попасть через пациентов больницы имени Кабанова.

"Пока мы можем только предполагать. В больнице имени Кабанова лежит много пациентов. Возможно, им передавалась какая-то продукция из других регионов. Территория России неблагополучна по африканской чуме свиней. У нас много очагов в Самаре, на Дальнем Востоке, в Еврейском автономном округе", - сказала она.

В последний раз вспышка африканской чумы свиней в Омской области была три года назад. Очаги заболевания были зарегистрированы в 42 населенных пунктах. Тогда поголовье свиней сократилось на 20,6 тысячи. Власти в июле 2017 годы ввели режим чрезвычайной ситуации, который был снят только в ноябре того же года.

Африканская чума свиней бывает и в Украине. Так, в прошлом году под Винницей из-за эпидемии этой болезни сожгли более тысячи свиней.

А два года назад вирус нашли в Николаевской и Черкасской областях.