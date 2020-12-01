Медики считают, что отслеживание уровня лихорадки и кислорода с первых дней болезни Covid-19 может помочь им и пациенту принять лучшие решения о необходимости посещения больницы.



Об этом сообщает американская газета The New York Times.



Так, доцент кафедры инфекционных болезней в Университете Альберты Илан Шварц считает, что хоть и большинство пациентов выздоравливают примерно через неделю, у значительной части пациентов наблюдается ухудшение "в очень неприятную вторую волну" болезни. По его мнению, после начальных симптомов ситуация выходит на стабилизацию, а может даже немного улучшается, а затем наблюдается вторичное ухудшение.



Отмечается, что все пациенты отличаются друг от друга, но врачи говорят, что дни болезни с пятого по десятый часто являются наиболее тревожным временем для респираторных осложнений Covid-19. Сильнее всего это проявляется у пациентов старшего возраста и пациентов с такими основными заболеваниями, как высокое кровяное давление, ожирение или диабет. У молодых же пациентов борьба может начаться чуть позже, начиная с 10 по 12 день.

"Большинство людей, которые достигли 14-го дня без тревожных симптомов (кроме ощущения усталости), скорее всего, будут на пути к выздоровлению", - отмечается в материале.

По мнению медиков, важно позвонить врачу, если у вас одышка или любой симптом, который вас беспокоит, независимо от того, какой это день заболевания. Во время проверки пациентов с пневмонией в результате Covid-19 оказывается, что существует "помутнение шлифованного стекла" - туманный вид в нижней части обоих легких. При этом уровень кислорода может падать настолько медленно, что пациент этого даже не замечает. Такую ситуацию медики называют тихой гипоксией.

Большинство людей обращаются за помощью, когда насыщение кислородом достигает опасно низких уровней, проявляется уже одышкой. Поэтому лучший способ контролировать свое здоровье в это время - это использовать пульсоксиметр. Нормальный диапазон насыщения кислородом составляет около 96-99%. Если показатели кислорода в крови снижаются до 92%, пора обратиться к врачу.

"Если же его нет, то можно осуществить самотестирование, которое называется оценкой Рота. Это требует от пациента сделать вдох и попробовать сосчитать до 30. Если пациент не может прийти в число 10 (или семи секунд) без другого вдоха, скорее всего, уровень кислород в легких ниже 95%. Если пациент не может подсчитать до 7 (или пяти секунд), показатель кислорода может быть ниже 90%", - добавили в материале.



Ранее "Страна" сообщала, что число случаев Covid-19 в мире превысило 62 миллиона. Три страны, где больше всего заболевших. Лидером по числу случаев болезни и летальных случаев остаются США. Там выявлено 13 241 858 зараженных коронавирусом (+153 035 за сутки) и 266 252 смертей (+1 408).



Также напомним, что врач дала несколько советов больным Covid-19, которые лечатся дома. Так, им рекомендуется обильное витаминизированное питье, а также следует чаще лежать на животе.