В Австрии, где с 17 ноября действуют жесткие карантинные ограничения, начали массовое тестирование на коронавирус. Первыми тестирование пройдут жители небольшого австрийского города Аннаберг-Лунгец, население которого около 2 тысяч человек.

Об этом пишет DPA во вторник, 1 декабря.

Так, правительство Австрии заказало 10 млн экспресс-тестов на Covid-19, для того чтобы за два этапа протестировать 9 млн населения страны. Вена попадет в первый этап.

Отмечают, что начали тестирование с города Аннаберг-Лунгец, который расположен возле Зальцбурга. В масштабах всей страны массовое тестирование должно начаться уже в конце текущей недели. Канцлер Австрии Себастьян Курц призывает людей приходить к пунктам тестирования, потому что своевременное выявление инфицированных поможет быстрее выйти из локдауна.

Ранее мы писали, что власти Словакии не увидели эффекта от поголовного тестирования населения на коронавирус. Вторая волна тестирования отложена на неопределенный срок.

Также сообщалось, что в Чехии все желающие смогут бесплатно проверится на Covid-19. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.