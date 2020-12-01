Коронавирус мог начать свое "путешествие" по миру вовсе не из Китая. Первые случаи заражения Covid-19 были выявлены в декабре 2019 года в США еще до того, как вирус обнаружили в КНР. Об этом идет речь в исследовании ученых, которое было опубликовано 30 ноября, пишет Bloomberg.

По данным исследования, в США в период с 13 декабря по 17 января выявили 106 случаев инфицирования Covid-19 из 7389 проб крови, собранных у доноров в девяти штатах США.

"Результаты этого отчета свидетельствуют о том, что инфекции SARS-CoV-2 могли присутствовать в США в декабре 2019 года. Ранее, чем предполагали ранее", - говорится в сообщении.

Напомним, что первые сообщение о пневмонию, которая распространяется в китайском Ухане, впервые появились в конце декабря 2019 года. После быстрого распространения в городе в течение следующих недель болезнь распространилась по всему миру, а первый случай в США зарегистрировали 19 января.

Разоблачение исследователей из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) усиливают растущее понимание того, что коронавирус тихо циркулировал во всем мире раньше, чем было известно до этого. Это может снова разжечь дискуссию относительно истоков пандемии.

Это не первые данные, свидетельствующие о том, что вирус мог существовать или заражать людей за пределами Китая до 2020 года.

Установлено, что пациент во Франции заразился вирусом после госпитализации с гриппоподобными симптомами в конце декабря, что противоречит официальной статистике Covid-19, которая показывает, что вирус добрался до страны через людей, которые вернулись из Уханя в конце января.

Исследование CDC показало, что в западной части США в середине декабря были единичные инфицирования. Антитела также были обнаружены в начале января в других штатах до того, как стало известно, что вирус занесли в эти места.

Ученые отмечают маловероятность того, что эти антитела были выработаны для сдерживания других коронавирусов, поскольку было обнаружено, что 84 образца имеют нейтрализующей действие, специфичное для SARS-CoV-2.

Они также отметили, что невозможно определить масштабы заражения на государственном и национальном уровнях на основе выборок, а также выяснить переданы эти случаи заболевания местным путем или связаны с путешествиями.

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