"Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ) отреагировало на обыски, проведенные Службой безопасности Украины у главы венгерского фонда "Эган Эде" Василия (Ласло) Брензовича. Также в организации прокомментировали проверку СБУ в связи с исполнением гимна Венгрии депутатами Сюртовской ОТГ. Все это они расценивают как давление на венгров.

Комментарий по поводу обысков появился на сайте KMKSZ, а по поводу ситуации с гимном - в Телеграм-канале PavlovskyNews.

В "Обществе венгерской культуры Закарпатья" напомнили, что 30 ноября вооруженные спецназовцы СБУ ворвались в квартиру Ласло Брензовича, президента KMKSZ, а также в центральный штаб KMKSZ в Ужгороде. В помещениях начался обыск. В организации добавили, что все это проходило на основании постановления Запорожского суда по ранее возбужденному уголовному делу по обвинению в сепаратизме. СБУ искала доказательства деятельности, направленной на демонтаж территориальной целостности Украины и насильственное изменение границ с нанесением ущерба государству.

"KMKSZ считает, что это на самом деле спланированная акция, основанная на сфабрикованных политических обвинениях, цель которых не только сделать невозможной деятельность венгерских организаций, но и запугать венгров Закарпатья и их лидеров", - дали оценку действиям силовиков в организации.

После чего призвали украинские власти немедленно положить конец "охоте на ведьм против KMKSZ и других венгерских организаций на Закарпатье". В то же время в обществе обратили внимание Венгрии и международных организаций на политическое давление, оказываемое на него СБУ.

"Мы считаем, что эти действия окажут пагубное воздействие не только на венгерское меньшинство в Украине, но и на международную репутацию страны, а также значительно затруднят восстановление добрососедских отношений между Украиной и Венгрией", - резюмируется в комментарии.

Что касается проверок по поводу исполнения гимна местными депутатами, то в KMKSZ удивились вниманием к этому СМИ. Как заявила Телеграм-каналу секретарь организации Дарчи Каролина, такая процедура не запрещена, когда речь идет о торжественных мероприятиях, где не принимаются решения. Она добавила, что сначала на заседании был исполнен гимн Украины и лишь потом - Венгрии.

По ее словам, подобное происходило и ранее, однако на это внимания никто не обращал.

"Венгерский гимн – молитва к Богу, а мы христианская партия", - пояснила Каролина, уточнив, что общественная организация и созданная на ее основе партия действуют строго по украинским законам.

В организации добавили, что на венгров "пять лет регулярно оказывается давление".

Ранее "Страна" приводила видеозапись исполнения гимна.

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