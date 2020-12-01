Правоохранители открыли уголовное производство по факту угроз украинцам венгерского происхождения, которые проживают в Закарпатской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает сайт Нацполиции.

"Украина - демократическое государство, где не должно быть места для экстремистских высказываний и притеснений граждан по любому признаку. Мы внимательно просмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов", - заявил Клименко.

Действия неизвестных героев видеоролика, в котором прозвучали угрозы в адрес закарпатских венгров квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины поручено следственному управлению полиции Закарпатья. За разжигание национальной вражды и ненависти предусмотрено наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в сети появилось видео, на котором человек в камуфляже на фоне символики "Правого сектора" угрожает мечтающим об автономии закарпатским венграм.

Также мы сообщали, что СБУ проверяет информацию об исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатской области.