Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопрос локдауна в Украине не выносят на заседание Кабинета министров 2 декабря. Соответственно, в ближайшие дни официального решения еще не будет.



Об этом сообщает со ссылкой на главу Минздрава "Украина 24".

"Мы такое предложение не вносили. У нас есть другие постановления, которые касаются медицинской системы, отрасли, но то, что завтра, не касается именно карантинных ограничений. Там есть постановления по дополнительному выделению средств, в том числе на лабораторные центры, это такая текущая работа. По поводу жесткого карантина, любых дополнительных ограничений – завтра мы такой проект решения даже не готовили", - сказал Степанов.



Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав не хочет продлевать карантин выходного дня в Украине. Также Максим Степанов добавил, что результаты карантина и его эффективность можно будет оценить на следующей неделе.



Напомним, что, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, локдаун в Украине будет 100%, его введут в декабре или после Нового года. На данный момент продолжаются дискуссии властей со специалистами.