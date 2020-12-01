На автодороге Кременчуг - Полтава правоохранители остановили Volkswagen Passat, 35-летний водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Кременчуга на своей странице в Facebook.



Так, согласно данным правоохранителей, вчера около 21:00 на автодороге Полтава - Александрия стражи порядка заметили Volkswagen Passat. Его водитель двигался с нарушением правил дорожного движения, а именно не включил указатель поворота соответствующего направления.



После остановки автомобиля у 35-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Алкотестер "Драгер" показал результат - 2,06 промилле, что почти в 10 раз превышает допустимую норму.



"Во время составления административных материалов водитель начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в виде свиньи. Неоднократные предупреждения полицейских об уголовной ответственности за такие предложения мужчину не останавливали, и он продолжал настаивать на своем", - сообщается в материале.

Отмечается, что правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу для фиксирования попытки и составили на водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения") и по ч. 2 ст. 122 ("Неподача сигнала световым указателем поворота соответствующего направления движения") КоАП.





Ранее "Страна" сообщала, что пьяный участник ДТП в Ровенской области попытался "решить вопрос" с полицией за $100. В результате правоохранители составили на водителя два протокола.



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