Верховный суд Украины отменил приговор бывшему крымскому депутату Василию Ганышу, который ранее был осужден за государственную измену и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова адвоката Ганыша Андрея Руденко.

"Сегодня Верховный суд рассмотрел нашу кассацию, отменил приговор и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение", - заявил защитник экс-депутата.

Отмечают, что мотивацию такого судебного решения адвокат объяснить отказался.

Напомним, Василий Ганыш - единственный депутат, которого осудили в Украине за госизмену. Судейская коллегия постановила доказанными факты того, что Ганыш участвовал в голосовании за российскую "Конституцию Крыма". Противозаконной были расценена и попытка Ганыша баллотироваться на выборах в горсовет Феодосии аннексированного полуострова в сентябре 2014 года. Сам Ганыш заявлял о своей невиновности.

Летом 2020 года экс-депутата задержали при содействии крымской прокураторы и поместили в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор". Однако уже в октябре он был освобожден от наказания по состоянию здоровья, но прокуратура не согласилась с таким решением суда и подала апелляцию.