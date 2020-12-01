Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию, согласно которой депутаты Сюртовской сельской территориальной громады (с. Сюрте Ужгородского района Закарпатской области) исполняли гимн Венгрии во время принятия присяги.

Об этом во вторник, 1 декабря, информирует пресс-центр СБУ.

"21 ноября 2020 года во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. Полученные Службой материалы по этому событию пока тщательно проверяются", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы добавили, что по результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее народные депутаты из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко обратились в Офис генпрокурора и СБУ с требованием внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершении новоизбранными депутатами Сюртовской сельской территориальной громады (с.Сюрте Ужгородского района Закарпатской области) совокупности уголовных правонарушений и немедленно начать соответствующее досудебное расследование.

Напомним, вчера на Закарпатье Служба безопасности Украины провела санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. По данным СМИ, речь идет о венгерском фонде "Эган Эде".

После этого в сети появилось видео, на котором человек в камуфляже на фоне символики "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм, которые размышляют об автономии, у въезда в город Берегово. После своей устрашающей речи мужчина продемонстрировал характерный нацистский жест, подняв вверх правую руку.