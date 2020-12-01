Участники акции протеста ФОПов, которая продолжается под стенами Верховной Рады с утра, разблокировали выезды из здания Кабинета министров.

Об этом с места событий во вторник, 1 декабря, передает корреспондент "Страны".

Сообщается, что автомобильное движение по улицам Крещатик и Шелковичная снова открыто. Сейчас на площади перед Верховной Радой остается около 200 человек, которые планируют провести здесь всю ночь, чтобы продолжить протест завтрашним утром.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов. Фискализацию отсрочили до 2022 года, но не для всех групп предпринимателей. Тем не менее предприниматели отказались завершать акцию протеста, так как принятая нардепами инициатива их не устраивает.

Также мы писали о том, что в чате "слуг народа" обсуждали митинг ФОПов под Радой и говорили, что это "тупой шантаж".