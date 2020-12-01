Министр МВД Украины Арсена Авакова отреагировал на видео, в котором человек в камуфляже на фоне символики "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм, мечтающим об автономии.

На странице МВД Украины в соцсети опубликовано официальное заявление министра , в котором он обещает жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые "рядятся в патриотов".

"Украинское государство жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают укранцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация с угрозами устроена спецслужбами враждебной страны", - говорится в заявлении министра.

Напомним, ролик был опубликован в YouTube еще 27 ноября. Однако позже его удалили "за нарушение условий использования YouTube". На видео мужчина в камуфляжной одежде и балаклаве на фоне флага "Правого сектора" обращается с угрозами к закарпатским венграм.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за обысков у лидера венгров Закарпатья МИД Венгрии хочет обратиться за помощью к НАТО.

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