В понедельник, 30 ноября, фонд государственного имущества Украины продал на аукционе еще один спиртзавод. Хоростковский спиртзавод, десятый завод "Укрспирта", купили за 55 млн и 1грн, при чем цена победителя отличалась от конкурентной всего на одну гривню.

Об этом сообщается на сайте аукциона.

Так, начальная стоимость предприятия составляла 31,4 млн грн., но в течение аукциона стартовая цена выросла до 55 млн и 1 грн. В торгах приняли участие четыре покупателя, в итоге новым владельцем Хоростковского спиртзавода, который находится в Гусятинском районе Тернопольской области, стала компания Вест Вей.

Уточняют, что перечень имущества завода состоит из 653 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества. Это десятое предприятие отрасли, которое приватизировали.

Напомним, на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 украинских спиртзаводов. По словам Шмыгаля это означает дополнительные инвестиции в предприятие и, как следствие, увеличение рабочих мест.

Также мы сообщали, что из перечня большой приватизации по решению Кабмина изъяли "Артемсоль", ГПЗКУ и "Хлеб Украины".