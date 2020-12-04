4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

В пятницу, 4 декабря, на церковном календаре большой праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Еще одно его название - Третья Пречистая. Он напоминает о том, как Богородицу в 3-летнем возрасте впервые привели в церковь, чтобы она служила Господу. Тогда первосвященник ввел Марию туда, куда обычно дети не заходили.

В народной традиции считалось, что с этого дня приходит зима.

Чему посвящена дата

Согласно преданию родители Марии, Иоаким и Анна долгое время не могли иметь детей, что считалось позором. Однако, когда они пообещали Богу отдать ребенка ему в услужение, произошло чудо.

Когда девочке исполнилось три года - ее привели в Иерусалим и Мария сама вошла в храм, поднявшись по пятнадцати ступенькам и осталась там помогать, а родители вернулись домой.

Это восхождение считается символическим. В Церкви есть слово "лествица", означающее духовное восхождение. Деву Марию в одном из церковных песнопений называют лествицей, по которой человечество восходит на небо. Этот образ имеет прямое отношение к празднику.

Народные приметы и традиции

В декабре продолжается рождественский пост, но в этот день разрешена рыба, растительное масло и кагор. Верующие стремились посетить церковную службу, молились Богородице, прося ее заступничества.

Рыбаки спешили наловить рыбы до этого дня, поскольку считалось, что после Третьей Пречистой лед окрепнет и рыба будет невкусной. 

Девушки верили, что вода на Пречистую приобретает особые приворотные свойства и стремились напоить приглянувшегося парня.

Если позволяла погода - начинали кататься на санках. А вот по первому льду на водоемах еще не ходили - считалось, что он еще непрочный.

На Введение во храм Пресвятой Богородицы не принято было заниматься тяжелой работой. В этот день не играли свадьбы, не венчались, а вот детей крестить можно.

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