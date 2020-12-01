Протестующие ФОПовцы перекрыли выходы из здания Верховной Рады и пытались заблокировать там народных депутатов. На предупреждения полиции прекратить противоправные действия участники акции протеста не реагировали. Правоохранителям пришлось вмешаться и сделать коридор, чтобы нардепы могли пройти. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Уточняется, что во время организации коридора для нардепов между протестующими ФОПовцами и правоохранителями произошла небольшая потасовка.

Вместе с тем, другая группа пикетчиков на улице Шелковичной у комитетов ВРУ заблокировала движение автомобилей для въезда и выезда. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят с участниками акции превентивную работу чтобы восстановить правопорядок.

Ранее "Страна" писала о том, что ФОПы недовольны принятым законом по РРО и решили продолжить митинг под Радой.

Также мы разбирались, как в Украине отсрочили РРО и почему это не понравилось ФОПам.