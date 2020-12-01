В Донецке появилась футбольная команда под названием ФК "Шахтер". Она уже выступает в чемпионате "ДНР". Но никакого отношения к нынешнему чемпиону Украины футбольному клубу "Шахтер", который сегодня будет играть с "Реалом", эта команда не имеет.

О появлении "Шахтера" в Донецке сообщают СМИ "республики".

"В Донецке появился новый футбольный клуб. Для команды специально было выбрано привычное для дончан название для восстановление исторической справедливости", - говорится в сообщении.

Дебютом для нового клуба стало участие в первом в "ДНР" зимнем футбольном "первенстве".

"Гендиректор" команды Руслан Чередников заявил, что игроками являются воспитанники местных футбольных школ.

"Это бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже республиканских футбольных школ. То есть - наши местные. Это тот "Шахтер", который был ещё при Советском Союзе", - заявил "генеральный директор" новообразованного "Шахтера".

Комментариев от украинского "Шахтера" пока нет.





Ранее "Страна" сообщала, что Наставник "Шахтёра" Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции накануне игры против "Боруссии" (М) в Киеве ответил на вопрос о том, хотел бы ли он вывести "Шахтёр" на поле стадиона "Донбасс-Арена" в Донецке.



Также напомним, что мы опубликовали все результаты матчей, календарь и турнирная таблица группы В Лиги чемпионов, где играет Шахтёр.