В Брюсселе, где проходят митинги против карантина, полицейские остановили изолированную секс-вечеринку с 25 участниками, один из которых является членом Европейского парламента.



Об этом сообщает со ссылкой на местную прокуратуру новостная газета Het Nieuwsblad.



По их данным, вечеринка прошла в центре Брюсселя, в квартире на Rue des Pierres. На вечеринке присутствовали дипломаты и были обнаружены наркотики.



"Депутат Европарламента попытался сбежать через сливную трубу, а когда его поймали, он применил свой иммунитет", - отметили в издании.



Все 25 участников, большинство из которых были мужчинами, были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что вскоре один из депутатов Европарламента Йожефа Саер заявил об отставке. Был ли он тем участником оргии - неизвестно.



Отметим, что в субботу ведущий член венгерской правящей партии "Фидес" (партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Ред.) неожиданно объявил, что покидает должность. По его словам "повседневная политика стала эмоциональным бременем на его плечах". "Мужчина скоро подробнее расскажет о своем уходе из Европарламента", - добавили в издании.

СМИ полагают, что он может быть участником оргии в Брюсселе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае выложили видео с оргиями сына Байдена под наркотиками. Так, в сети появилось видео, где Хантер Байден занимается сексом с несколькими женщинами и принимает наркотики.



Также напомним, что знаменитый голливудский актер Джонни Депп заявил, что у его экс-супруги Эмбер Херд был секс с генеральным директором и главным инженером компании SpaceX Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.