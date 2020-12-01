Октябрьский дворец становится форпостом митингующих. Как сообщили "Стране" в Федерации профсоюзов, они организуют ночевку и горячее питание в Октябрьском дворце для участников Налогового майдана, который как раз сейчас стоит под Радой.

Октябрьский дворец является собственностью Федерации профсоюзов.

"Решили: пусть служит людям, а не Лиге смеха. Сколько там может разместиться людей, мы не считали, но залы большие, думаю, несколько тысяч. Участники Налогового майдана остаются ночевать в Киеве, они уже готовят спальники, карематы", — рассказала нам представитель Федерации профсоюзов Наталия Землянская.

Сами профсоюзы панируют присоединиться к акциям протеста ФОПов уже с завтрашнего дня.

"Выйдут профсоюзы, работники "Антонова", а с 3 декабря - учителя, которым еще на год отложили повышение зарплат. Будет, как минимум, 5 тысяч человек", — говорит Землянская.

Решение вопроса с ночевкой и питанием поможет ФОПам продержаться под Радой длительной время. "Собираемся стоять до выполнения наших требований", - говорит руководитель движения SAVEФОП Сергей Доротич.

Правда, как рассказала Наталия Землянская, сейчас под октябрьский дворец подогнали несколько автобусов с полицией.

"Не исключено, что будет попытка заблокировать дворец", — говорит Землянская. Участники Налогового майдана заняли улицу Соловую и не дают разъезжаться депутатам.

"Страна" следит за развитием событий.