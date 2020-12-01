На месте ЧП работает полиция, центр города Трир перекрыт. Фото: twitter.com

По меньшей мере два человека погибли и еще 15 пострадали в результате наезда внедорожника Range Rover, который несся на скорости по пешеходной зоне в немецком городе Трир. Автомобиль удалось заблокировать, водитель задержан. Об этом пишут местные СМИ.

На месте ЧП работают полицейские и медики. По данным правоохранителей, черный внедорожник несся по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч. Полиция подтверждает задержание водителя - это 51-летний гражданин Германии. По словам трирского бургомистра Вольфрама Лейбе, водитель направил машину на пешеходов "в приступе ярости". Пока непонятно, идет ли речь о теракте.

Ранее "Страна" писала о том, что один нападавший в центре Вены подорвал себя, другие преступники скрываются.

Также мы сообщали, что после теракта в Вене в Австрии поставили полицию охранять все храмы страны.

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