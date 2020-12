По меньшей мере два человека погибли и еще 15 пострадали в результате наезда внедорожника Range Rover, который несся на скорости по пешеходной зоне в немецком городе Трир. Автомобиль удалось заблокировать, водитель задержан. Об этом пишут местные СМИ.

На месте ЧП работают полицейские и медики. По данным правоохранителей, черный внедорожник несся по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч. Полиция подтверждает задержание водителя - это 51-летний гражданин Германии. По словам трирского бургомистра Вольфрама Лейбе, водитель направил машину на пешеходов "в приступе ярости". Пока непонятно, идет ли речь о теракте.

I am shocked. I can't believe those things would happen in #Trier. This is the heart of the city, a street I have walked endless of times, in the morning, after school, in the evening, drunk, with friends, alone, endless of times. Heartbreaking. pic.twitter.com/rN4wOGP5jR