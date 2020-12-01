Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" и отправила его на подготовку на повторное второе чтение.

Соответствующее решение было принято во время заседания парламента во вторник, 1 декабря.

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 44 нардепа, а за подготовку на повторное второе чтение - 245 народных избранников.

При рассмотрении законопроекта в зале Рада отклонила поправки нардепов, которые перед этим не поддержал профильный комитет, и подтвердила только часть правок, учтенных комитетом. При этом, нардепы от разных фракций критиковали профильный комитет за "плохую работу" с таблицей поправок.

Глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха заявил, что поскольку поправки не были учтены, это "полностью разбалансирует этот закон".

"Закон, если мы примем его в таком виде, в каком он есть сейчас, работать не будет. Поэтому мы бы предлагали проголосовать за повторное второе чтение. Доработать, найти взаимопонимание с теми коллегами, которые не дали голосов, и повторно вынести в зал", - сказал он.

Напомним, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский внесет в Раду законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" - так называемый закон об "инвестиционных нянях".

После чего Зеленский ради привлечения инвесторов предложил изменить Налоговый и Таможенный кодексы и внедрять "инвестнянь".

Ранее мы сообщали, что президент пообещал открыть офис "инвестнянь" под руководством экс-главы правительства Аджарии.