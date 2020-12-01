Национальная служба здоровья Украины запустила интерактивную панель, благодаря которой можно узнать, в каких аптеках и больницах есть в наличии препараты, применяемые при лечении осложнений коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Эта аналитическая панель позволит всем заинтересованным сторонам увидеть реальную ситуацию с наличием тех или иных лекарств, которые помогают преодолевать коронавирусную инфекцию при тяжелом течении заболевания", - сказано в сообщении.

Данные по остаткам лекарств предоставляют Медицинские закупками Украины (по больницам) и Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками (по аптекам).

Сообщается, что по состоянию на 29 ноября 588 больниц отчитались об остатках 114 форм лекарственных средств, необходимых для борьбы с Covid-19. В 2570 аптечных учреждениях, которые внесены в базу данных НСЗУ, есть в наличии 143 формы лекарств.

На интерактивной панели информацию о наличии конкретных лекарств в учреждениях можно посмотреть на карте. Для этого нужно выбрать интересующий препарат из имеющегося списка.

Напомним, ранее мы писали, что Минцфиры будет показывать карту, где остались свободные места для лечения ковида.

Также сообщалось, что в СНБО назвали рекомендуемую для украинцев марку вакцины от коронавируса.