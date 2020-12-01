Национальна служба здоровья Украины запустила интерактивную карту с данными о лекарствах от Covid-19. Фото: Pixabay

Национальная служба здоровья Украины запустила интерактивную панель, благодаря которой можно узнать, в каких аптеках и больницах есть в наличии препараты, применяемые при лечении осложнений коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ

"Эта аналитическая панель позволит всем заинтересованным сторонам увидеть реальную ситуацию с наличием тех или иных лекарств, которые помогают преодолевать коронавирусную инфекцию при тяжелом течении заболевания", - сказано в сообщении. 

Данные по остаткам лекарств предоставляют Медицинские закупками Украины (по больницам) и Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками (по аптекам).

Сообщается, что по состоянию на 29 ноября 588 больниц отчитались об остатках 114 форм лекарственных средств, необходимых для борьбы с Covid-19. В 2570 аптечных учреждениях, которые внесены в базу данных НСЗУ, есть в наличии 143 формы лекарств.

На интерактивной панели информацию о наличии конкретных лекарств в учреждениях можно посмотреть на карте. Для этого нужно выбрать интересующий препарат из имеющегося списка. 

В Украине появилась карта наличия в больницах и аптеках лекарств от ковида

В Украине появилась карта наличия в больницах и аптеках лекарств от ковида

Напомним, ранее мы писали, что Минцфиры будет показывать карту, где остались свободные места для лечения ковида.

Также сообщалось, что в СНБО назвали рекомендуемую для украинцев марку вакцины от коронавируса.

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