В Литве, норковая ферма Danmink в Йонавском районе усыпит около 40 тыс. норок, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса.



Об этом сообщает информационное агентство BNS.

"С прошлой недели на ферме пало уже более 1,2 тыс. зараженных зверьков, еще 600 норок были уничтожены. В Йонавском районе с понедельника введен режим экстремальной ситуации, что позволит выплатить предприятию компенсацию за уничтожение поголовья", - говорят данные Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы.

Советник администрации Йонавского самоуправления по вопросам гражданской мобилизации Витаутас Каминскас отмечает, что пока нет четкой схемы, как обуздать распространение коронавируса на норковых фермах, этот случай - первый в Литве, поэтому власти стараются собрать как можно больше информации о вирусе и его распространении среди животных.

"Экстремальная ситуация не коснется населения, все меры направлены конкретно на хозяйство, в котором зафиксирован коронавирус", - добавили в материале.

"Когда на ферме был выявлен коронавирус, там содержалось более 59 тыс. норок. После уничтожения около 40 тыс. норок остальные будут сохранены, чтобы продолжить разведение в будущем", - добавили в материале.

К тому же, у 4 работников норковой фермы Danmink выявлен коронавирус, еще несколько человек находится на самоизоляции.

На другой норковой ферме, в Радвилишкском районе, двое сотрудников были заражены. Все 50 тыс. норок на ферме были уничтожены еще 27 ноября, однако это было сделано не из-за вируса, а в силу достижения зверьками определенного возраста, что является обычным технологическим процессом.

Норок в Литве проверяли на коронавирус в превентивном порядке, после того, как на норковых фермах в Дании, а потом - в Испании, Италии, США, Нидерландах, Швеции и Греции были установлены очаги вируса.

Еженедельно звероводы должны предоставлять госслужбе данные о падеже норок. С середины ноября в Литве вступил в силу запрет на ввоз живых норок из стран, где установлены очаги вируса.

В данный момент на 86 фермах в Литве содержится более 1,6 млн норок.



Ранее "Страна" сообщала, что в Литве найдены норки, зараженные мутировавшим коронавирусом. Пока не сообщается, у скольких животных подтверждено заражение, но в издании сообщают про регулярные проверки и расследования на фермах.



Также напомним, что в отличии от европейских стран, украинские звероводы обещают не уничтожать норок. Так, в Украине больных норок нет, а доступ к ним имеет лишь ограниченное количество людей, которые регулярно проходят тестирование.