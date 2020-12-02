В Совете национальной безопасности (СНБО) выступили с заявлением о вакцине от коронавируса. Оно было относительно конкретным - о сроке вакцинации и препарате, который будет рекомендован украинцам.

Спикером по теме стал Сергей Комиссаренко. Он занимает пост главы комиссии по биологической безопасности при СНБО. Сведениями о дате старте прививочных мероприятия специалист не располагает. Зато приблизительно понимает, когда кампания закончится - в конце будущего, 2021, года.

Озвучил Комиссаренко и вакцину, которую в ведомстве советуют делать украинцам. Это Moderna - вторая по счету американская вакцина. Продолжающиеся исследования показывают хорошие результаты.

Отличительная черта инъекций Moderna - они самая дорогостоящие из всех, которые в теории могут быть представлены на мировом рынке.

"Страна" рассказывает, что известно об этой вакцине, какое число украинцев удастся ею обеспечить за счет бюджетных средств, а также о возможных сложностях с массовой иммунизацией в Украине.

Что заявили в СНБО о вакцине для украинцев

Массовая вакцинация украинцев от коронавируса может завершится к концу 2021 году. Наиболее безопасным вариантом станет покупка вещества производства Moderna. Об этом заявил глава комиссии по биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире "Украина 24".

Он предположил, что до конца будущего года вакцинироваться смогут все желающие украинцы. И добавил, что нужно провести агитацию среди населения о важности и эффективности процедуры. Основания - антипрививочные настроения, которые есть в обществе.

Лучшим вариантом для украинцев, уверен Комиссаренко, станет закупка вакцины от компании Moderna. Препарат не требует очень низких температур для хранения, как, например, вакцина Pfizer. Она, напомнит, может содержаться и перевозиться при -70С.

Что известно об этой вакцине

Moderna - это американская компания, которая изобрела вакцину с рабочим названием mRNA-1273. Препарат сейчас на третьей фазе клинических испытаний, в США пока не зарегистрирован.

Основа этой вакцины - мРНК - чистый генетический материал возбудителя. Искусственно созданный компонент сообщает клеткам организма, как вырабатывать S-белок - антитела к ковиду.

Исследования показывают хорошую эффективность вакцины - вчера производитель заявил о 100% эффективности препарата. У нее приемлемый срок годности - полгода при температуре -20С. Инъекция сохраняет свои свойства в течение месяца, даже если ее хранить в обычных холодильниках. При комнатной температуре не портится в течение 12 часов.

Препарат двухфазный. Вторая доза вводится в правое плечо спустя 28 дней после первого укола.

В испытаниях Moderna принимают участие люди хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Если исследования завершатся успешно, то прививаться смогут даже самые уязвимые категории граждан.

В публичном доступе нет данных о серьезных медицинских минусах препарата Moderna. Однако он есть и лежит плоскости финансов - вакцина будет стоить от 50 до 74 долларов для прививания одного человека (сумма указана за две дозы).

Евросоюз, несмотря на продолжающиеся испытания, уже заключил Moderna с контракт на поставку 160 миллионов доз вакцины - на 80 миллионов человек. Но может ли себе позволить такую дорогую вакцину Украина?

Есть ли у Украины деньги на "Модерну"?

Украинские власти планируют получить часть вакцин от ковида с помощью Covax - это международный механизм, как он работает в деталях рассказывала "Страна".

По словам украинских чиновников, препараты пришлют Украине бесплатно несколькими траншами. Их должно хватить для четырех миллионов граждан. Как уточняли в украинском бюро ВОЗ, ориентировочно поставки начнутся во втором квартале следующего года.

Какая вакцина будет в этой гуманитарной помощи выбирать не придется. Туда могут заложить как Moderna, так и ампулы других фирм. Сверх этих поставок Украине придется покупать вакцину самостоятельно и у кого угодно.

В проекте госбюджета Украины на 2021 год (принят в первом чтении, ожидает второго) на вакцину заложено 2,6 миллиарда гривен. Это порядка 93 миллионов долларов.

Цена "Модерны" на свободном рынке - от 25 до 37 долларов за одну дозу препарата (то есть 50 и 74 доллара, поскольку для курса нужно две ампулы). Такую цену несколько дней назад озвучил глава фармкомпании Стефан Бансель. Больше или меньше придется заплатить - зависит по итогу от объема поставок.

Но даже если предположить, что нам продадут вакцину по какой-то средней стоимости, то ее получит не более полутора миллионов украинцев. То есть с учетом поставок от ВОЗ и коммерческих закупок максимальный выхлоп будет порядка пяти с половиной миллионов человек.

Это где-то 15% населения страны, если говорить о бесплатной вакцинации. Остальное, видимо, по отработанной уже схеме будет заходить в страну при помощи государства, но распределяться на частные клиники, которые начнут получать сверхприбыли (как это было с масками и "Эпицентром").

Попытаться вакцинировать больше людей можно, если закупать другие вакцины. Например, Pfizer, которую Евросоюз берет по 19 долларов за дозу. Правда, этот препарат требует экстремально холодных условий хранения - минус 70 градусов, что повысит затраты на транспортировку и хранение.

Да и не факт, что Украине отдадут ампулу по той же цене, что и европейцам - не тот объем поставок.

Пока наиболее адекватная по цене альтерантива - российская вакцина Спутник V. Ее эффективность, как заявляет производитель, 95%. Она производится в том числе в сухом виде, может храниться при температуре от -8 до +2 градусов по Цельсию.

На экспорт она будет стоить около 20 долларов (570 гривен) за две дозы для одного человека. Бюджета Украины хранило бы уколы для 4,5 миллионов украинцев. А не полутора миллионов, как в случае Moderna.

Если к полученной цифре добавить 4 миллиона препаратов по западной гуманитарке, удалось бы охватить 8,5 миллионов украинцев. Это уже более солидный показатель. Однако российскую вакцину Киеву запретило покупать посольство США в Украине.

Проблемы при массовой вакцинации

Помимо того, что в бюджете на 2021 года на вакцину заложено откровенно мало денег, это не все проблемы, с которыми может столкнуться страна при массовой вакцинации. Кратко опишем их.

Первое. Вакцина Moderna создает впечатление качественного препарата. Однако за ним, как и за другими хорошими вакцинами, уже выстроилась огромная очередь. Какая по списку там Украина - непонятно. Впрочем, не исключено, что "благодаря" высокой цене, эту вакцину купить будет легче. Вопрос, на сколько хватит денег.

Второе. Даже если предположить, что украинские власти добыли нужное количество вакцины на всех желающих, возникнет проблема с тем, кто ее будет вводить.

Европейцы уже сейчас бьют тревогу: там иммунизация граждан может затянуть на годы, потому что для этого недостаточно медиков. Отметим, речь идет о благополучной Германии. В Украине же дефицит кадров значительно выше.

Третье. Прежде чем сделать человеку прививку, ему нужно сдать минимум два анализа - ПЦР-тест на ковид (должен быть отрицательным) и на антитела к коронавирусу (должны отсутствовать). Для обработки биоматериалов также нужны люди и лаборатории.

Для примера, по данным на 1 декабря в Украине было проведено 62 327 тестов на коронавирус. Из них ПЦР - 33 817, на антитела - 28 510.

Если примерить такую динамку на 366 календарных дней, за год удастся исследовать 11,3 миллионов украинцев. Но чтобы привить столько же людей, нужно сделать значительно больше анализов. Тем более, что вакцинироваться пойдут здоровые или бессимптомные носители. Которые сейчас тестируются только за деньги.

В ходе исследований будет оказываться, что у многих уже есть антитела (например, в регионах России популяционный иммунитет составляет от 50 до 65% населения). Такие граждане смогут временно подождать. А вот украинцев без антител и ковида придется тщательно выискивать и вакцинировать в первую очередь.

Итого, заявление представителя СНБО о том, что до конца 2021 года все желающие украинцы смогут привиться (и в идеале вакциной Moderna) можно характеризовать как чрезмерно оптимистическое.