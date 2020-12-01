Парламент с третьей попытки отсрочил обязательные кассовые аппараты для ФОПов.

Сегодня Рада приняла законопроект №4439-д. Его писали буквально "с колес" - вчера этим вопросом занимался профильный комитет по указанию спикера Дмитрия Разумкова.

Депутатов заставил ускориться Налоговый майдан, который начался еще с понедельника, 30 ноября. А 1 декабря под Радой собрались тысячи предпринимателей. Они установили "кордоны", через которые пропускали депутатов в здание парламента.

Не обошлось и без эксцессов - пострадали очки руководителя профильного комитета по социальной политике Галины Третьяковой, которая как раз накануне заявила, что многие ФОПы не платят налоги на 8 тысяч гривен в год, а сейчас рассчитывают получить помощь при введении локдауна от правительства.

Новый законопроект в Раде называет компромиссным вариантом. Якобы, при его разработке учли прежние проекты по кассовым аппаратам (голосование по которым депутаты провалили). Но по факту проект №4439-д — это слегка откорректированный вариант законопроекта от Зеленского (его президент подал в Раду вчера, но ФОПы его резко раскритиковали). Из проекта Зеленского убрали только часть наиболее скандальных норм (в частности, сократили перечень рисковых групп бизнеса, которым отсрочка РРО не положена).

ФОПы новым законом не довольны.

"Комментировать нечего, депутаты и президент живут в параллельной реальности" , - сказали "Стране" участники "Налогового майдана".

"Мы не принимаем этот закон, и считаем, что политики нас предали - мы не давали им согласия на такую отсрочку, и требуем решения вопроса по сути, а не переноса казни бизнеса еще на год", — отметил глава движения SaveФОП Сергей Доротич. По его словам, ФОПы "продолжают держать площадь Конституции и никуда не расходятся".

Более того, завтра к ним присоединяются профсоюзы, а послезавтра - учителя, которым на год отсрочили повышение зарплат.

"Страна" разбиралась, что написано в новом законе о кассовых аппаратах и почему ФОПы снова недовольны.

Что написано в новом законе

В проекте №4439-д несколько основных моментов.

Во-первых, это увеличение лимитов для ФОПов. Увеличение лимитов - это одно из требований "Налогового майдана". Оно есть в проектах, принять которые требует бизнес — №3993 и №3853-1(2). Эти проекты прописывают привязку лимитов для упрощенцев к минимальной зарплате. Для первой группы - 245 минимальных зарплат, для второй - до 1230, для третьей — 1720 минималок (в другом варианте - 4025 минимальных зарплат).

Но в новом законе лимиты другие. Они переписаны с президентского проекта:

для первой группы с 1 млн до 167 минимальных зарплат (с нового года - чуть больше 1 млн, но сейчас - 835 тыс.)

для второй — с 5 млн до 834 минимальных зарплат (с 2021 года немногим более 5 млн, сейчас меньше — около 4,2 млн),

для третьей группы с 7 млн до 1167 минималок (с 2021 года чуть больше 7 млн, сейчас 5,8 млн грн).

То есть, как видно, лимиты с нового года практически не меняются. Более-менее существенная разница будет только с ростом минималки до 6,5 тысяч. Но его в проекте бюджета на следующий год предлагают отсрочить аж на конец 2021 года (с 1 декабря).

Еще одно нововведение — исключение нормы о компенсации покупателям за жалобы о невыдаче чека (так называемый кеш-бэк). Этот пункт также был в законопроекте Зеленского.

Главная новация нового закона - отсрочка на год, до 1 января 2022 года обязательного применения РРО для предпринимателей 2-4 групп, если их доход в течение года не превышает 220 минимальных зарплат (с нового года — 1,32 млн гривен). Этот пункт перекочевал в новый закон также из законопроекта Зеленского. Но в последнем была указана планка для торговли без кассовых аппаратов в 167 минимальных зарплат, то есть предельную сумму увеличили.

Также немного подкорректировали список рисковых категорий, для которых РР обязательно уже с начала следующего года. Из него убрали интернет-торговлю, но в перечне остались продавцы бытовой техники, лекарств, ювелирки.

То есть, пункт о рисковых категориях бизнеса, против которого выступали ФОПы просто переписали, но не убрали вовсе.

Также бизнесу разрешили передавать в налоговую электронные отчеты, чего ранее не было.

Кассовые аппараты разрешили не использовать при дистанционной торговле, если оплата идет банковскими картами или по сервисам перевода средств. Что может быть неудобно для покупателей, ведь придется платить наперед. Этот пункт также был в проекте Зеленского.

Из него в новом законе сохранились и пункты о продлении на год сниженных ставок штрафов за нарушения по РРО. Так, за торговлю без чека ФОП заплатит 10% от стоимости товара или услуги, если попался первый раз. За последующие прецеденты штраф выше - 50% от стоимости товара или услуги.

Кассовые аппараты: отсрочка и исключения

Что конкретно написано в новом законе по кассовым аппаратам? До 1 января 2021 года (до которого осталось месяц) кассовые аппараты могут не использовать плательщики единого налога 2-4 группы, если их доход не превышает 1 млн гривен в год.

Исключение: реализация сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализация лекарственных средств

С 1 января 2021 года до 1 января 2022 года без РРО могут работать плательщики единого налога 2-4 групп, доход которых за год не превышает 220 минимальных зарплат (с нового года — 1,32 млн гривен).

Исключение: реализация сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализация лекарственных средств, предоставление платных услуг в сфере здравоохранения, реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных и полудрагоценных камней

"Политики нас предали"

Но ФОПы, собравшиеся на "Налоговый майдан", новым законом недовольны.

"Мы не принимает этот закон, По-сути, политики нас предали. Обещали одно, но с нами проект не согласовали. Нам не нужна никакая отсрочка. Мы не можем еще год митинговать, отстаивая свое право на труд. Получается, что нам просто еще на год отсрочили казнь. Мы остаемся под Радой, держим площадь Конституции. Будем стоять до конца и требуем выполнения наших условий", — сказал нам Доротич.

Как рассказала нам представитель Федерации профсоюзов Наталия Землянская, 2 декабря к Налоговому майдану присоединяются профсоюзы, а с 3 декабря под Раду приезжают учителя из регионов, которым на год отложили повышение зарплат. Всего ожидается больше 5 тысяч человек (ФОПов митингует - больше 20 тысяч)

Напомним: требования Налогового майдана следующие:

1. Срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №3853-1(2). Они прописывают привязку лимитов для упрощенцев к минимальной зарплате. Для первой группы - 245 минимальных зарплат, для второй - до 1230, для третьей — 1720 минималок (в другом варианте - 4025 минимальных зарплат). Также предусмотрено право предпринимателей не устанавливать кассовые аппараты, если оборот не превышает 820 минималок (со следующего года - порядка 5 млн грн в год).

2. Создать при президенте постоянно действующий консультативный орган, который будет заниматься развитием микробизнеса в Украине. Он должен быть создан на паритетной основе, с участием представителей власти и малого бизнеса.

3. Все изменения в законодательство, касающиеся условий ведения бизнеса, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и прогнозирования их последствий. Главным критерием реформ должно стать снижение вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность бизнеса. То есть ФОПы настаивают, чтобы власти "оставили их в покое и забыли об их существовании».

4. Провести реформы налоговой и таможенной службы и обеспечить простые и прозрачные процедуры взимания налогов, растаможки товаров - без коррупции.

5. Объявить мораторий на проверки микробизнеса всеми контролирующими органами до завершения их реформ.

6. Принимать взвешенные решения по карантину и локдауну, не допустить ограничения работы малого бизнеса. Только равные условия для всего бизнеса, без исключений.