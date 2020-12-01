В Госбюро выяснили мотивы военнослужащего, который на Донбассе избил сослуживца и поджег его. Оказалось, что он хотел завладеть суммой в чуть менее 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел 26 ноября на территории проведения ООС. Там 44-летний водитель одной из воинских частей сначала избил и пытался душить своего сослуживца, потом облил коллегу маслом для бензопил и поджег зажигалкой. Это он сделал для того, чтобы отобрать у него 9 500 гривен.

Подозреваемому сообщили подозрение в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, которое имеет характер издевательства над военнослужащим (ч. 2 ст. 406 УК Украины); нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Мужчине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в Луганской области пьяный солдат убил сослуживца и попытался замаскировать смерть под суицид.

Также мы публиковали детали убийства солдата ООС пьяным сослуживцем.