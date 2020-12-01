Конституционный Суд Украины (КСУ), который не мог ранее собраться из-за отсутствия кворума, планирует провести на следующей неделе сразу три заседания. Они назначены на 8, 9 и 10 декабря.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте КСУ.

Так, на 8-е и 10-е декабря запланировано заседание Палаты КСУ, а на 9-е декабря - заседание Первого сената Конституционного суда (то есть семи судей из пятнадцати действующих).

В частности, 8 декабря судьи КСУ планируют:

Продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования положения 4 абзаца преамбулы Конституции о "достойных условия жизни".

Рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины, касающиеся спецконфискации;

Рассмотреть вопрос о продлении срока вынесения коллегиями судей Первого и Второго сенатов КС решений об открытии или об отказе в открытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам и конституционным представлением.

Напомним, последнее заседание Конституционного суда состоялось 5 ноября. На нем рассматривался вопрос о продаже земли.

После этого 12 ноября судьи КСУ перешли на дистанционную работу из-за подтверждения коронавируса у нескольких коллег.

Также мы писали, что XVIII съезд судей, который должен был состояться 8-10 декабря 2020 года в Киеве, перенесен на более поздние сроки. 24 члена Совета судей поддержали решение провести мероприятие уже в следующем году - 23-25 ​​февраля.