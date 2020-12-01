Введение локдауна в Украине неизбежно, он вступит в силу уже в декабре или со 2 января. На данный момент продолжаются дискуссии властей со специалистами.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"То, что локдаун будет - это 100% (...) Единственный вопрос - времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу", - сказал Данилов.

Ранее "Страна" разбиралась, какие сценарии ужесточения карантинных ограничений в Украине рассматривают власти.

Также мы собрали главные заявления чиновников и депутатов касательно введения тотального локдауна в стране.