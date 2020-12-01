В Дании сотни зараженных коронавирусом норок, предположительно, сбежали со звероферм. Ученые опасаются, что они могут заразить других животных в дикой природе.



Об этом сообщает британский новостной сайт The Guardian.

Так, один из специалистов Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен объяснил, что ежегодно оттуда сбегают несколько тысяч норок. Он опасается, что в 2020-м около пяти процентов животных могли быть заражены коронавирусом.



В таком случае вирус может передаться другим животным от зараженных норок и снова мутировать. Если это произойдет, контролировать распространение вируса будет крайне трудно.

"Норки хорошо переносят болезнь, риск смерти у них довольно низок. Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.



Напомним, что власти Дании уничтожили около 17 млн зверьков. Хотя потом и признали, что экстренное решение уничтожить всех разводимых в стране норок из-за выявленного у них нового типа Covid-19, было неправильным.



Также "Страна" сообщала, что мертвые норки поднимаются из своих могил из-за поспешного забоя: их похоронили в неглубоких ямах, и теперь они стали появляться на поверхности.