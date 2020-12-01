Участники акции протеста ФОПов, которая продолжается под стенами Рады с утра вторника, 1 декабря, не стали прерывать митинг после того, как парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для части предпринимателей до 2022 года.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как он вводит много исключений, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.

Организаторы акции заявили, что будут стоять здесь до тех пор, пока Рада не поддержит их законопроекты. Участники митинга скандируют "Позор!".

Также они собираются выходить и в другие дни.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов. Фискализацию отсрочили до 2022 года, но не для всех групп предпринимателей.

Также мы писали о том, в чате "слуг народа" обсуждали митинг ФОПов под Радой и говорили, что это - "тупой шантаж".