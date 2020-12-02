В преддверии Нового года украинцы ищут подарки, которые порадуют родных и близких. Мы собрали идеи подарков на новогодние праздники, исходя из предпочтений каждого знака Зодиака.

В каждой стране существует свои традиции и место, где Дед Мороз оставляет подарки. У нас красивые коробочки, перевязанные ленточками, оставляют под елкой на Новый год. В Англии и Ирландии подарки кладут на Рождество в носки и чулки. В Мексике - в ботинки. В Испании подарки можно найти на балконе, в Швеции - у печки, в Германии - на подоконнике. Можно поэкспериментировать и создать собственную семейную традицию.

Овен (21.03 - 20.04)

Для страстной женщины-Овна важен подарок, который поможет привлекать к себе восторженные взгляды мужчин. Поэтому прекрасной даме можно подарить набор косметики, изысканный шарф, модные кеды или сертификат в спортивный магазин, чтобы она сама выбрала себе презент по душе.

Мужчину-Овна также отличает стремление выглядеть хорошо, поэтому для него подойдет спортивный инвентарь, абонемент на теннис или стильный аксессуар, подчеркивающий мужественность - например, кожаный ремень.

Детям этого знака можно уделить внимание и преподнести коробку сладостей, сделанных своими руками. Как, примером, в этом видео.

Телец (21.04 - 20.05)

Женщину-Тельца можно сравнить с диснеевской принцессой, которая любит удобство и комфорт. Поэтому нежная и чувственная леди оценит выбранный для нее комплект постельного белья из натуральных тканей, банный халат, набор полотенец или уютную пижаму.

Мужчинам этого знака очень сложно угодить. Лучше сразу отправляйтесь в банк и снимайте наличные средства. Банальный конверт с купюрами рациональные Тельцы-мужчины оценят на 100%.

Оформить свой подарок можно оригинально - например, сделать конвертики с мордашками оленей.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Женщина-Близнец любит получать эмоциональные подарки. Эти барышни оценят билеты на выставку или концерт, с удовольствием посетят оперу, отправятся с вами в санаторий или на море. Конечно, если у вас нет возможностей для путешествий, Близнецы будут счастливы, если вы презентуете им любимые духи и цветы.

Мужчина-Близнец тоже любит путешествовать и исследовать далекие страны и неизведанные культуры. Так они обогащают свой кругозор и напитываются добрыми положительными эмоциями. Если поездка в ваши планы не входит, учитывайте, что Близнецы - практичный знак Зодиака и наверняка оценит мобильные вещи, способные облегчить ему жизнь: мобильный телефон, робот-пылесос, пауэрбанк, плеер с качественными наушниками или стильный зонт с именной рукояткой.

В качестве приятного бонуса к подарку можно подарить бутылку шампанского, без которого не обходится ни один Новый год. Но и такой презент можно оформить изысканно - смотрим видео.

Рак (22.06 - 22.07)

Женщины-Раки ценят домашний уют и любят отдыхать в кругу близких. Они любят готовить, поэтому на Новый год им вполне могут пригодиться различные кухонные наборы. Женщина этого знака также будет благодарна, если вам удастся найти то, что привнесет в семейное пространство комфорт. Например, симпатичные подушечки на диван, мягкий плед, кресло-мешок, милый пуфик или настольная лампа. Эти презенты западут ей в сердце и будут ежедневно напоминать о вас.

Мужчина-Рак чувствительный человек. Он оценит праздничную атмосферу, которую вы создадите. Правильное декорирование комнаты, запах мандаринов, мерцание гирлянд и вкусные блюда запомнятся ему больше, чем любая безделушка. Продумайте, как создать новогоднее настроение. Возможно, это будет романтический ужин в ресторане на двоих или неделя на горнолыжном курорте в уютном домике, где вы будете только вдвоем.

Лев (23.07 - 23.08)

Женщина-Лев крайне независимая дама, несмотря на ее чуткость и любовь к подаркам. Если сам праздник будет построен не по ее сценарию, это может омрачить любой сюрприз. Как ни странно, но дороже всего для такой женщины проявление внимания и любви. Все остальное она способна купить себе сама. Поэтому дарите то, что выражает ваши чувства. Испеките ее любимый торт, подарите свитер, связанный своими руками, преподнесите флакон ее любимых духов. Раздобудьте корзину подснежников или вкусный зефир домашнего приготовления. Уникальность подарка будет согревать львиное сердце очень долго.

В дополнение к основному подарку можно сделать подсвечник или сувенир из шишек, а также праздничный декор из натуральных материалов своими руками.

Мужчина-Лев - видный и статный мужчина, которому нелегко угодить в предпочтениях. Лучше не пытаться. Конечно, этот стиляга обрадуется имиджевым вещам: солнцезащитным очкам, фирменному галстуку, кепке, модной футболке или мужскому шарфу. Также вполне подойдут марочный коньяк, дорогая зажигалка или брендовый парфюм.

Дева (24.08 - 23.09)

Женщина-Дева способна самостоятельно найти себе занятие по душе, поэтому главное - вовремя поддержать ее затею материально. Этой вечной девчонке можно смело дарить кисти и краски для рисования, наборы для творчества, спицы и пряжу для вязания или самоучители по испанскому. Она также оценит спа-сертификаты или путевку в теплые страны. Бесценным для нее подарком может оказаться милый домашний любимец.

Праздничное настроение Девам также может поднять хенд-мейд гирлянда или "снежные" шарики из ниток, сделанные своими руками. Главное, что застать ее врасплох практически невозможно - эта неспокойная натура будет рада любому нестандартному подарку, который подарит ей новые впечатления.

А вот Мужчина-Дева этого знака крайне скрупулезный к мелочам. Ему лучше дарить практичные подарки без намека на вычурную эстетику. Подойдет подарочный купон в книжный магазин, сертификат в парикмахерскую или стильный записной блокнот с ручкой.

Весы (24.09 - 23.10)

Конечно, Женщина-Весы в качестве новогоднего подарка ждет чего-то небанального и неординарного. Сделать праздник незабываемым и поднять ей настроение можно, неожиданно зайдя в ювелирный бутик и подобрав драгоценные украшения. Или, примером, если под новогодней елкой она обнаружит новый смартфон или мощный ноутбук, о котором давно мечтала.

Если раскошелиться на дорогостоящие подарки вы не можете, тогда есть только один выход - усыпать ее цветами, фруктами и сладостями. Вам простятся финансовые проблемы, если вам удастся как следует развеселить любительницу шумных посиделок и подарить ей отличное настроение.

Мужчина-Весы заботится о том, какое впечатление он производит на окружающих. Он всегда следит за чистотой в доме и аккуратен в одежде. Не изменяет своим привычкам этот педантичный тип даже в Новый год. Посему ему можно подарить дорогие запонки, цепочку, чехол на смартфон, наушники, портмоне из натуральной кожи. Также подойдут книги или ридер, ионизатор воздуха, кейс для документов, черное постельное белье, деловой аксессуар для кабинета. Все подарки должны быть хорошего качества.

Кстати, в качестве бюджетного подарка можно создать такие подарочные наборы: чайную коробочку, корзину со сладостями, украшенную светодиодной гирляндой.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Женщина-Скорпион - взыскательная и многогранная личность. Она обрадуется необычному подарку. Например, говорящим часам, модной мягкой игрушке, необычной современной технике. Можно найти весы для продуктов с интересным дизайном или термос необычного цвета.

Также подойдет украшение со скорпионьей символикой, цветы в коробочке и сложный парфюм с нотками цитрусовых и корицы.

Скорпионам-мужчинам можно подарить фотоколлаж из фотографий, путешествие в экзотическую страну, гонки на картинге, полет на вертолете и другие экстремальные подарки. Также подойдут подарки с эротическим подтекстом и пивной букет, оформленный в газету.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Женщина-Стрелец - увлекающаяся и непредсказуемая натура. Она обрадуется сертификату в магазин парфюма, нижнего белья или книг, билету на оперу или выставку живописи. Ей придется по душе косметичка ручной работы, шелковый шарфик известного бренда или обувь. В дополнение к основному подарку Стрельцы обязательно оценят сладкие сюрпризы своими руками.

Мужчине-Стрельцу важно получать энергию от новых эмоций и впечатлений. Поэтому ценным подарком для него может стать билет на футбольный матч, бокс, концерт или фестиваль, прогулка на лошадях или посещение контактного зоопарка. Любая нестандартная, а лучше экстремальная экскурсия подарит новый опыт, который так важен мужчинам этого знака.

Козерог (22.12 - 20.01)

Женщина-Козерог ценит добротные вещи, которые могут служить всю жизнь. Она с удовольствием получит небьющуюся посуду, аксессуары для декора помещения, скатерти, хлопковые покрывала или полотенца. Это любительница антиквариата и дорогих аксессуаров из камня и фарфора.

Из практичных мини-презентов удачными станут: сет редких сладостей или специй, комплект органайзеров для хранения вещей, сервировочная этажерка для фруктов, книги любимых авторов или пособия для хобби, респектабельная ручка от известного бренда.

Мужчина-Козерог видит себя очень важным и статусным. Подарите ему триммер, кожаный футляр для очков, дорогие запонки, солидную коробку сигар, если он курит, стильную сумку от известного дизайнера, изысканный галстук или часы

Из бюджетных вариантов подарков может быть ежедневник, охладительная рубашка для вина, вечный календарь, зажим для денег, книга-шкатулка или маятник на стол.

Водолей (21.01 - 20.02)

Женщина-Водолей любит веселые развлечения и проводить досуг познавательно, поэтому наверняка обрадуется сертификату на посещение аквапарка, ролледрома, картинга или батута, билету в музей или театр. Даме-Водолею может понравиться продуктовая корзина, дорогой шоколад или элитное вино, а также недельная подписка на утренний кофе или доставка обедов.

Не лишним в ее доме могут стать красивый подсвечник, настольный вечный календарь, картина, необычная рамка для фото или ключница на стену.

Мужчина-Водолей всегда открыт навстречу новым знаниям. Истинный интеллектуал будет благодарен за книгу нашумевшего автора, миниатюрные шахматы, кубик-рубик.

Еще можно подарить гантели из любимых шоколадных батончиков (потому что обычные железяки у него наверняка имеются), связать для него шарф и шапку спицами или подарить необычную фигурку из шоколада (это вполне может быть силуэт женщины).

Рыбы (21.02 - 20.03)

Женщина-Рыбы с радостью примет практичные подарки: гравитационное одеяло, складную расческу-зеркало, светильник, отпариватель, соковыжималку, фен или кофемолку. Но если хотите потратить меньше средств на подарок, просто выберите то, что связано с огнем и теплом: аромалампу, свечи, бра в спальню, домашние тапочки.

Благосклонно будет воспринято Рыбами милое украшение на шею. Только важно не прогадать с камнем.

Мужчина-Рыбы часто меняет свои увлечения. Поэтому важно присмотреться, чем он интересуется сейчас. Если туризмом - вам поможет сертификат в туристический магазин. А может быть, в сфере его интересов старинные монеты, тогда идите в книжный магазин за справочником для нумизматов.

Какие бы подарки и оформление к ним вы ни выбрали, главное, чтобы это было с приятными мыслями и эмоциями.

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