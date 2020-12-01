Австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau" планирует построить в аннексированном полуострове Крым, в городе Севастополь, оперный театр. Украина выразила протест и планирует ввести санкции против бюро.

Об этом написал посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

Щерба рассказал, что в начале октября он созвонился с директором архитектурного бюро Вольфом Приксом. В ходе разговора он пытался убедить его не разрушать репутацию бюро участием в проектах президента России Владимира Путина в оккупированном Крыму.

"К сожалению, он не прислушался к моим аргументам. На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление, и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении его и его бюро", - написал украинский посол.

Щерба добавил, что украинские партнеры по всему миру будут уведомлены о том, что архитектурное бюро заключает сомнительные соглашения о строительстве с российскими агрессорами, что вызовет ответную реакцию в виде санкций против бюро и его владельцев.

Ранее мы писали, что в Крыму заявили об открытии "первого иностранного консульского учреждения" представительства Никарагуа. За что Украина ввела санкции против Никарагуа.

Также рассказывали, что Совет ЕС ввел санкции против россиян, участвовавших в строительстве Крымского моста.