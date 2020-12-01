Украинские владельцы "евроблях" собираются на акцию протеста против нардепа от "Слуги народа" и главы финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева. Они организуют митинг возле посольства США в Киеве.



Об этом сообщает организация "Автоевросила" в социальной сети.



Так, согласно их данным, акция пройдет завтра, 2 декабря, в Киеве.



"Гетманцев - угроза национальной безопасности США и Украины.



Ждем завтра киевлян на акцию возле посольства США в среду, в 10:00, по улице Жамбыла Жабаева", - говорится в сообщении.





Ранее "Страна" сообщала, что 24 ноября под посольством США в Киеве прошел митинг против внешнего управления. Его проводила "Оппозиционная платформа - За жизнь".



Также напомним, что "Слуга народа" Гетманцев захотел закрыть Украину на локдаун уже сейчас. По его мнению, удар по экономике будет в любом случае, и мы должны с ним смириться.