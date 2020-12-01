Россия, где создали уже две вакцины от коронавируса, занимается также разработкой других препаратов. Сейчас в стране уже есть свои прототипы вакцины от ВИЧ.

Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову пишет РИА Новости.

"Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины", - заявила Попова.

По ее словам, прототипы создали несколько российских организаций, в частности, центр "Вектор".

Напомним, летом 2020 года ученые завершили первый этап испытаний препарата от ВИЧ нового поколения. Сотрудники американской биофармацевтической компании Gilead Sciences провели первую фазу клинических испытаний лекарства под названием GS-6207, молекула которого нарушает работу белка капсида (внешней оболочки) ВИЧ и препятствует размножению вируса.

Также мы писали о том, что число заразившихся ВИЧ в Восточной Европе за двадцать лет удвоилось.