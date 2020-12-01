Национальное антикоррупционное бюро Украины пытается активизировать уголовное дело, в котором фигурирует имя заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заявившего о необходимости увольнения главы ведомства Артема Сытника.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

По их данным, после того, как Татаров выступил с жесткими заявлениями против Сытника в субботу 28 ноября, в НАБУ решили ему отомстить, активизировав одно из уголовных дел.

Уже в понедельник 30 ноября НАБУ вручило подозрение судебному эксперту Института экспертиз МВД Украины Константину Дубоносу. Его подозревают в том, что он провел экспертизу в интересах застройщика Максима Микитася. И получил за это скидку в 120 000 гривен на паркоместо в Жилищном комплексе "Артемовский". Произошло это весной 2017 года.

Фамилия Татарова, по данным наших источников, в деле фигурирует только один раз – в переписке Микитася, который писал, что вопрос по экспертизе нужно обсудить с адвокатом Татаровым (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася).

"Никаких других данных относительно Татарова в деле нет вообще", - говорит источник.

Причем, по его данным, саму переписку Микитась передал НАБУ самостоятельно. Источник не исключает, что скандальный застройщик хочет пойти на сделку с НАБУ: в обмен на послабления оговорить Татарова.

"Тем более, что, как говорят, Микитась обижен на Татарова, что тот, будучи замглавы Офиса президента, не отреагировал на просьбы застройщика "решить вопрос" и не стал оказывать давления на правоохранительные и судебные органы в пользу Микитася", - говорит источник.

По его словам, крайне негативная позиция Татарова в отношении главы НАБУ Сытника была известна уже давно – последние несколько месяцев Татаров постоянно говорил о неэффективности его работы и необходимости его увольнения.

"И об этом у Сытника хорошо знали и пытались что-то на Татарова накопать. Но ничего существенного, кроме ни о чем не говорящей переписки у Микитася не нашли. Но когда Татаров выступил с публичным заявлением, то в НАБУ решили ему отомстить, начав фабриковать дело и предъявив подозрение Дубоносу", - говорит источник.

Напомним, ранее Татаров заявил, что считает, что необходимо провести новый конкурс на пост главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Таким образом он отреагировал на законопроект, который призван запретить президенту увольнять Сытника.

В Офисе президента позже отметили, что Татаров высказал свое собственное мнение и оно не совпадает с позицией главы государства.