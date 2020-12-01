Украина оказывает полную социальную и экономическую поддержку Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил Вселенскому патриарху Варфоломею во время встречи в Патриаршем храме Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата в рамках рабочего визита украинской делегации в Турцию 30 ноября, сообщает правительственный портал.

"Денис Шмыгаль подчеркнул, что Православная Церковь Украины является надежным партнером государственных институтов в вопросах социального и гуманитарного служения. Государство, со своей стороны, поддерживает активную социальную деятельность церкви (ПЦУ - Ред.) и придает ей в юридически обоснованных и возможных пределах полную социальную и экономическую поддержку", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что патриарх Варфоломей приедет в Украину на День независимости страны.

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