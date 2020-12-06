Сегодня, 6 декабря, отмечается День памяти Александра Невского. По этому случаю именины празднуют и все обладатели этого восхитительного имени.
"Страна" раскрывает тайну имени и публикует молитву к Александру. Традиционный бонус для наших читателей - красочные открытки и стихи с днем ангела.
Александр - значение имени, какие подарки дарить
Александр - очень популярное имя. Оно широко представлено не только в нашей стране, но и за границей. Все дело в том, что имя и очень благозвучное, и имеет хороший смысл.
С греческого "Александр" переводится как защищающий людей. А для мужчины, как известно, это отличное качество.
Александры предпочитают подарки, которым можно найти применение в быту. Также они будут рады книгам, обучающим программам или курсам, красивым рубашкам, мобильному телефону, парфюмам.
Впрочем, именинники не обидятся, если сюрприза не получится и вы выберете подарок вместе. А также, если презент будет скромным - главное, чтобы с душой.
Молитва Александру
6 декабря принято молиться Александру Невскому. Традиционно у него просят защиту для своей семьи, для государства.
С помощью молитвы, можно обратиться и за здравие своего близкого Александра:
Открытки и стихи с именинами Александра 2020
Специально для своих читателей мы публикуем открытки и стихи с днем ангела Александра.
День ангела сегодня у тебя.
Ты Александр, и значит, ты защитник.
Спокойна может быть твоя семья.
Прими же пожеланья, именинник!
Пускай удача не заставит ждать
И не бывает недостатка в средствах,
И сердце будет сладко замирать —
Сюрпризов ради, сладких и чудесных!
Тебя я, Саня, поздравляю,
Сегодня искренне желаю,
Чтоб именины отмечал,
И никогда не забывал,
Что для мужчины смелость — это
Важней всего на целом свете,
Будь настоящим мужиком,
Стучится пусть удача в дом!
Александр, день ангела твой
Пусть подарит душевный покой,
Пусть тебе, наконец, повезет,
И удача большая придет.
Будь веселым и не унывай —
Все желанья сбываются. Знай.
Нужно просто чуть-чуть подождать,
Я хочу тебе счастья желать!
Саша, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Класний хлопець ти, Сашка!
Поздоровлення приймай –
Будь успішний і щасливий,
Багатий і працьовитий.
Побажати хочу здоров'я,
Миру, благ твоїй родині.
Щоб щастя повний короб
Принесла доля тобі.
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Олександр,
Прийми найщиріші мої привітання!
Хай тобі, Олександре, життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде поруч з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.