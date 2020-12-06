Сегодня, 6 декабря, отмечается День памяти Александра Невского. По этому случаю именины празднуют и все обладатели этого восхитительного имени.

"Страна" раскрывает тайну имени и публикует молитву к Александру. Традиционный бонус для наших читателей - красочные открытки и стихи с днем ангела.

Александр - значение имени, какие подарки дарить

Александр - очень популярное имя. Оно широко представлено не только в нашей стране, но и за границей. Все дело в том, что имя и очень благозвучное, и имеет хороший смысл.

С греческого "Александр" переводится как защищающий людей. А для мужчины, как известно, это отличное качество.

Александры предпочитают подарки, которым можно найти применение в быту. Также они будут рады книгам, обучающим программам или курсам, красивым рубашкам, мобильному телефону, парфюмам.

Впрочем, именинники не обидятся, если сюрприза не получится и вы выберете подарок вместе. А также, если презент будет скромным - главное, чтобы с душой.

Молитва Александру

6 декабря принято молиться Александру Невскому. Традиционно у него просят защиту для своей семьи, для государства.

С помощью молитвы, можно обратиться и за здравие своего близкого Александра:

Открытки и стихи с именинами Александра 2020

Специально для своих читателей мы публикуем открытки и стихи с днем ангела Александра.

День ангела сегодня у тебя.

Ты Александр, и значит, ты защитник.

Спокойна может быть твоя семья.

Прими же пожеланья, именинник!

Пускай удача не заставит ждать

И не бывает недостатка в средствах,

И сердце будет сладко замирать —

Сюрпризов ради, сладких и чудесных!

Тебя я, Саня, поздравляю,

Сегодня искренне желаю,

Чтоб именины отмечал,

И никогда не забывал,

Что для мужчины смелость — это

Важней всего на целом свете,

Будь настоящим мужиком,

Стучится пусть удача в дом!

Александр, день ангела твой

Пусть подарит душевный покой,

Пусть тебе, наконец, повезет,

И удача большая придет.

Будь веселым и не унывай —

Все желанья сбываются. Знай.

Нужно просто чуть-чуть подождать,

Я хочу тебе счастья желать!

Саша, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Класний хлопець ти, Сашка!

Поздоровлення приймай –

Будь успішний і щасливий,

Багатий і працьовитий.

Побажати хочу здоров'я,

Миру, благ твоїй родині.

Щоб щастя повний короб

Принесла доля тобі.

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Олександр,

Прийми найщиріші мої привітання!

Хай тобі, Олександре, життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде поруч з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.