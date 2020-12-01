Сегодня, 1 декабря, Оболонский районный суд Киева оштрафовал на 85 гривен активистку Femen, которая обнажилась в день местных выборов, 25 октября, на избирательном участке, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом "Стране" сообщили в организации Femen.

Секстремистке назначили наказание по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях, а именно - штраф в размере 85 грн.

"Беспощаднее Оболонского суда только "оболонское" пиво", - прокомментировали в организации это решение суда.

Напомним, как сообщала "Страна", Femen впервые после долгого перерыва провели акцию 25 октября, во время первого тура местных выборов, на избирательном участке, где голосовал Владимир Зеленский. Секстремистка задрала красную юбку, на подоле которой была надпись Zexist. Волосы на лобке у нее были выкрашены в зеленый цвет. Девушку сразу задержала охрана.

Также мы писали о том, что лидер Femen объяснила, почему активистки теперь стали полностью обнажаться, а не только демонстрировать грудь, как это было раньше.